​Тен Хаг пошёл на интересный шаг после провала в дерби

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» провалил дерби против «Манчестер Сити», проиграв принципиальному сопернику на его поле со счётом 3:6. Эрик тен Хаг после неудачного матча пошёл на интересный шаг – тренер «красных дьяволов» объявил, что в понедельник на разборе игры футболистам и представителям штаба команды будет разрешено критиковать друг друга. Об этом рассказывает The Times со ссылкой на клубный телеканал «Манчестер Юнайтед».

Вероятно, таким образом Эрик тен Хаг рассчитывает снять напряжение в коллективе после фиаско.

Напомним, что Эрик тен Хаг в качестве основной причины поражения назвал отсутствие у игроков веры в себя.