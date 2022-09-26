Пау Торрес летом мог оказаться в «МЮ», но тен Хаг выбрал Мартинеса

Защитник «Вильярреала» летом мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но сделка так и не состоялась. По информации от журналиста Фабрицио Романо, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг настоял на кандидатуре Лисандро Мартинеса, который перебрался в Англию из амстердамского «Аякса».

Напомним, что Торрес давно находился в шорт-листе у «Манчестер Юнайтед». Испанец вполне мог покинуть «Вильярреал» летом, но интерес клубов не дошёл до официальных предложений.

Торрес в этом сезоне провёл 6 матчей в чемпионате Испании и не отметился ни одним результативным действием. В январе защитнику исполнится 26 лет.