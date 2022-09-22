Роналдиньо назвал своего любимого бельгийского игрока

Бывший футболист каталонской «Барселоны» и «Милана» Роналдиньо назвал своего любимого бельгийского футболиста. Бразильцу больше всего импонирует полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне.

«Кевин де Брёйне – мой любимый бельгийский игрок. Мне нравится его стиль. Да, он не такой хороший дриблёр, как Эден Азар, но у него есть отличная техника. Кевин – отличный футболист», – заявил Роналдиньо в беседе с Voetbalnieuws.

Напомним, что Кевин де Брёйне выиграл с «Манчестер Сити» уже 4 чемпионских титула Английской премьер-лиги. Бельгиец ранее выступал в АПЛ за лондонский «Челси», где так и не смог раскрыть свой потенциал.