«Манчестер Юнайтед» допустил два хет-трика соперника впервые с 1930 года

В матче девятого тура английской Премьер-лиги между собой встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», и матч окончился с хоккейным счетом - горожане выиграли 6:3. Три мяча в составе своей команды забил норвежский форвард Эрлинг Холанн, еще три добавил Фил Фоден.

Таким образом, в матче против «Манчестер Юнайтед» были сделаны сразу два хет-трика - и такого в чемпионате Англии не случалось аж с сентября 1930 года, когда «Манчестер Юнайтед» проиграл дома со счетом 0:6 «Хаддерсфильду».

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» снова сыграет в гостевом матче - на сей раз против «Эвертона». Это случится 9 октября.