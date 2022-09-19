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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каборе: «Я хочу остаться в «Марселе»

 
19 Сентября 2022 • 11:44 Комментировать
Анже
...
Марсель
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30.09 22:00

Арендованный у «Манчестер Сити» защитник «Марселя» Исса Каборе хотел бы подольше задержаться в стане «провансальцев», которые сейчас занимают вторую строчку в чемпионате Франции, отставая от лидирующего «ПСЖ» на два очка.

«Моё будущее? Я связываю его с «Марселем». Я хотел бы остаться здесь, чтобы оставить свой след. Не думаю, что это будет сложно, потому что я уже люблю этот клуб», – цитирует Каборе Foot Mercato.

Напомним, что 21-летний Каборе провёл всего два матча во французской Лиге 1 в новом сезоне. В прошлой кампании футболист провёл в чемпионате 31 матч в составе «Труа», где отметился одним результативным пасом.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Манчестер Сити Исса Каборе
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АНЖЕ МАРСЕЛЬ
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