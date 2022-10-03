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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг поменял своё мнение о роли Роналду в «МЮ»

03 Октября 2022 • 23:34 Комментировать
Манчестер Сити
6:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Слабая игра Криштиану Роналду на старте сезона Английской премьер-лиги побудила наставника «красных дьяволов» Эрика тен Хага поменять мнение о роли португальца.

По информации The Telegraph, в начале своего пути на «Олд Траффорд» нидерландский специалист считал великого нападающего неприкасаемым, однако к октябрю позиция тен Хага повернулась на 180 градусов. Теперь Эрик не будет настаивать на сохранении игрока в клубе, если поступит достойное по сумме предложение от других команд.

Напомним, что летом Роналду активно пытался сменить прописку для игры в Лиге чемпионов, однако никто не решился взять 37-летнего форварда. В текущем сезоне Криштиану забил лишь однажды, а в АПЛ португалец не смог поразить ворота соперника в шести встречах.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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