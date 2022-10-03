Де Брёйне стал рекордсменом «Манчестер Сити», побив достижение Сильвы

Плеймейкер «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне оформил два результативных паса во вчерашнем поединке Английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» (6:3).

Как информирует Sky Sports, бельгийский хавбек стал рекордсменом «горожан», превзойдя достижение испанца Давида Сильвы. На счету де Брёйне стало 94 ассиста за «Манчестер Сити», в то время как в активе Давида 93 голевые передачи. При этом Кевин провел на 91 игру меньше, чем испанец.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии бельгиец провел восемь поединков, отметившись одним забитым мячом и восемью результативными передачами.