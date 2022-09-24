Магуайр: «Да, «МЮ» начал побеждать с тех пор, как тен Хаг убрал меня из состава, но меня не волнует мнение людей»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал ситуацию с недостатком игровой практики в своём клубе. Напомним, англичанин не выходил в основе «красных дьяволов» в чемпионате со второго тура, где его команда проиграла «Брентфорду» на выезде 0:4.

«Да, «Манчестер Юнайтед» начал побеждать с тех пор, как тен Хаг убрал меня из состава, но меня не волнует то, что обо мне думают люди», – цитирует Магуайра Talksport.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» летом приобрёл Магуайра летом 2019 года из «Лестера», заплатив за футболиста около 80 миллионов евро. Сейчас англичанин является капитаном клуба.