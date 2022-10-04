Мичу высказался о будущем Холанна и Мбаппе

Бывший футболист «Суонси» и «Наполи», а ныне спортивный директор «Бургоса» Мичу рассказал о перспективах Эрлинга Холанна и Килиана Мбаппе.

«Я дал Эрлингу футболку «Бургоса», а он – майку дортмундской «Боруссии». Я рад, что он уже оказывает влияние на английский футбол. Холанн будет звездой на европейском уровне вместе с Мбаппе. Они станут главными звёздами футбола, как Месси и Роналду раньше», – поделился мнением экс-нападающий, чьи слова приводит Cadena Ser.

После перехода в «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн стал автором 17 мячей в 11 матчах в рамках всех состязаний.

