Гвардиола рассказал, что думает о Роналду

В грядущий уик-энд состоится дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». В преддверии поединка главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола поделился мнением о звездном нападающем «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«КриРо был одним из величайших игроков мира наравне с Лионелем Месси. То, что делали они, мы вряд ли еще когда-то увидим. Роналду прекрасно действует в заключительной стадии атаки, поэтому мы должны построить свою игру так, чтобы не подпустить его близко к нашим воротам. Там его будет сложно остановить. Нужно контролировать его на протяжении всей игры», - приводит слова тренера Mirror.

Дерби пройдет на «Этихаде» в воскресенье, 2 октября.