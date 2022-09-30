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Гвардиола рассказал, что думает о Роналду

30 Сентября 2022 • 10:29 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

В грядущий уик-энд состоится дерби между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». В преддверии поединка главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола поделился мнением о звездном нападающем «красных дьяволов» Криштиану Роналду.

«КриРо был одним из величайших игроков мира наравне с Лионелем Месси. То, что делали они, мы вряд ли еще когда-то увидим. Роналду прекрасно действует в заключительной стадии атаки, поэтому мы должны построить свою игру так, чтобы не подпустить его близко к нашим воротам. Там его будет сложно остановить. Нужно контролировать его на протяжении всей игры», - приводит слова тренера Mirror.

Дерби пройдет на «Этихаде» в воскресенье, 2 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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