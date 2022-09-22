Грилиш ответил Сунессу на его критику

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш ответил эксперту Sky Sports Грэму Сунессу, который ранее раскритиковал англичанина за его выступления. Напомним, что экс-игрок «Ливерпуля» на днях заявил, что не считает Грилиша хорошим игроком.

«Я не понимаю, в чём его проблема. Он постоянно что-то обо мне говорит. Я стараюсь не читать, но это сложно», – сказал Грилиш на пресс-конференции сборной Англии.

Напомним, что Грилиш является самым дорогим футболистом в истории Английской премьер-лиги. Летом 2021 года «Манчестер Сити» выложил «Астон Вилле» за полузащитника 120 миллионов евро.

В новом сезоне Грилиш отметился одним голом в чемпионате Англии в ворота «Вулверхэмптона».