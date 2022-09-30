Холанн: «В мире не существует защитника, против которого я боялся бы сыграть»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн заявил, что в мире нет защитника, против которого он боялся бы сыграть. В нынешнем сезоне норвежец забил 14 голов во всех турнирах. Игрок возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата Англии.

«В мире не существует защитника, против которого я боялся бы сыграть. Мне всё равно, против кого нужно играть», – цитирует Холанн Optus Sport.

В выходные Холанн сыграет за «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед» и будет противостоять таким защитникам, как Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан, которые наверняка начнут матч в старте. Капитан Гарри Магуайр не поможет «красным дьяволам» из-за травмы.