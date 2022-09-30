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Холанн: «В мире не существует защитника, против которого я боялся бы сыграть»

30 Сентября 2022 • 14:17 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1 1.35 X 5.60 2 7.70
02.10 16:00

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн заявил, что в мире нет защитника, против которого он боялся бы сыграть. В нынешнем сезоне норвежец забил 14 голов во всех турнирах. Игрок возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата Англии.

«В мире не существует защитника, против которого я боялся бы сыграть. Мне всё равно, против кого нужно играть», – цитирует Холанн Optus Sport.

В выходные Холанн сыграет за «Манчестер Сити» против «Манчестер Юнайтед» и будет противостоять таким защитникам, как Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан, которые наверняка начнут матч в старте. Капитан Гарри Магуайр не поможет «красным дьяволам» из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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Комментарии (1)
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Kostya
30 Сентября 2022 в 15:07
Надо было не - "Капитан Гарри Магуайр не поможет «красным дьяволам» из-за травмы."
А вот так - "Капитан Гарри Магуайр не поможет «горожанам» из-за травмы."
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