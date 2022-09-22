АПЛ объявила номинантов на звание лучшего игрока сентября, Холанна нет в списке

Английская премьер-лига официально объявила список номинантов на звание лучшего футболиста сентября. Среди претендентов на награду нет нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна, который ранее стал лучшим игроком августа в чемпионате.

В список претендентов входят: Джейкоб Рэмзи («Астон Вилла»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Филипп Биллинг («Борнмут»), Алекс Ивоби («Эвертон»), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед»).

Победитель будет объявлен по итогам голосования. Напомним, лучший игрок августа Эрлинг Холанн забил два гола в двух матчах АПЛ в сентябре, но не попал в список номинантов.