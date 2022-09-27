Шоу: «Люди должны понять и принять тот факт, что Магуайр является важной частью сборной»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал ситуацию с игровым временем своего товарища по клубу и сборной Гарри Магуайра. Напомним, капитан «красных дьяволов» потерял место в основе под руководством Эрика тен Хага, но зато тренер сборной Англии Гарет Саутгейт дважды выпустил защитника в основе на матчи Лиги наций против Италии и Германии.

«Это показывает то, насколько Саутгейт доверяет Магуайру. Просто посмотрите, что Гарри сделал для нас на Евро-2020. Люди должны понять и принять тот факт, что Магуайр является важной частью сборной», – цитирует Шоу BBC.

Напомним, во вчерашнем матче против Германии в Лиге наций Магуайр привёз в свои ворота пенальти. Игра закончилась вничью 3:3.