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Гомес: «Когда мне позвонили из «Манчестер Сити», я был невероятно счастлив»

27 Сентября 2022 • 15:40 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
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02.10 16:00

Защитник «Манчестер Сити» Серхио Гомес рассказал об эмоциях, которые испытал, узнав об интересе со стороны «горожан». Напомним, левый фуллбек перебрался летом на «Этихад» из бельгийского «Андерлехта».

«Когда мне впервые позвонили из «Манчестер Сити», я был невероятно счастлив. Затем последовали тяжёлые недели, ведь «Андерлехт» не позволил мне уйти так просто. Тем не менее, я провёл хороший сезон и нуждался в следующем шаге», – цитирует Гомеса El Partidazo de COPE.

В юности Гомес числился в академиях таких команд, как дортмундская «Боруссия» и каталонская «Барселона». В нынешнем сезоне футболист провёл уже три матча в составе «Манчестер Сити» в чемпионате Англии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Серхио Гомес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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