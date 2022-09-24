Голкипер «Брентфорда» Райя: «Роналду – лучший игрок, против которого я играл»

Голкипер лондонского «Брентфорда» Давид Райя назвал лучшего футболиста, против которого ему приходилось играть. Напомним, испанец с 2021 года выступает в Английской премьер-лиге в составе «пчёл».

«Роналду – лучший игрок, против которого я играл. Он всегда является настоящей угрозой. Гарри Кейн, Сон Хынмин и Кевин де Брёйне тоже невероятны», – сказал футболист в интервью журналисту Луке Бендони.

Напомним, в новом сезоне Роналду не забил ни одного гола в Английской премьер-лиге. Португалец лишь однажды вышел в основе «красных дьяволов» на матч чемпионата – «Манчестер Юнайтед» тогда как раз встречался с «Брентфордом», который одержал разгромную победу 4:0.