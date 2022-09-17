Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» определился с возможной заменой Роджерсу

 
17 Сентября 2022 • 23:39 Комментировать
Тоттенхэм
6:2
Лестер
окончен

«Лестер» изучает потенциальных кандидатов на роль главного тренера.

«Лисы» располагаются на последнем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав всего одно очко в семи стартовых турах. Крупное поражение от «Тоттенхэма» (2:6) усилило и без того серьёзное давление на Брендана Роджерса, который заявил, что с уважением отнесётся к любому решению руководства.

Тем временем, согласно данным Telegraph, в «Лестере» уже определили приоритетного кандидата на роль сменщика Роджерса. Боссы клуба являются большими поклонниками Томаса Франка, ныне возглавляющего «Брентфорд». Проблемой может стать нежелание датского специалиста оставлять свою нынешнюю работу по ходу сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лестер Брендан Роджерс Брентфорд Томас Франк
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Ньюкасл 1:1 Борнмут 1.45 4.50 7.40
окончен Тоттенхэм 6:2 Лестер 1.50 4.60 6.20
18.09  14:00 Брентфорд ... Арсенал 4.30 3.85 1.83
18.09  16:15 Эвертон ... Вест Хэм 2.95 3.30 2.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
01:06 · Англия. Премьер-лига
Абрахам рассказал, как Моуринью по-новому раскрыл его в «Роме»
00:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» отложил переговоры о новом контракте с Уокером
17 Сентября
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» определился с возможной заменой Роджерсу
23:29 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб пополнил число претендентов на Шкриньяра
23:20 · Англия. Премьер-лига
Салиба: «Артета действительно знает, что делает»
23:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» присмотрела звёздную замену Бускетсу в АПЛ 1
22:57 · Англия. Премьер-лига
Роджерс готов к увольнению из «Лестера»
22:40 · Англия. Премьер-лига
«Милан» не отказался от идеи приобретения вингера «Челси»
22:31 · Англия. Премьер-лига
Конте – о хет-трике Сона: «Это странно» 1
22:22 · Англия. Премьер-лига
Холанн забивает в АПЛ каждые 52 минуты
22:08 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» установил антирекорд АПЛ
21:58 · Англия. Премьер-лига
Сон стал первым за семь лет игроком, оформившим хет-трик в АПЛ после выхода на замену 1
21:50 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» повторил собственный рекорд
21:41 · Англия. Премьер-лига
Фирмино: «Клопп – великий лидер»
21:26 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган признал, что не смотрел последний финал Лиги чемпионов
Все новости
Рекомендуем