«Лестер» определился с возможной заменой Роджерсу

«Лестер» изучает потенциальных кандидатов на роль главного тренера.

«Лисы» располагаются на последнем месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав всего одно очко в семи стартовых турах. Крупное поражение от «Тоттенхэма» (2:6) усилило и без того серьёзное давление на Брендана Роджерса, который заявил, что с уважением отнесётся к любому решению руководства.

Тем временем, согласно данным Telegraph, в «Лестере» уже определили приоритетного кандидата на роль сменщика Роджерса. Боссы клуба являются большими поклонниками Томаса Франка, ныне возглавляющего «Брентфорд». Проблемой может стать нежелание датского специалиста оставлять свою нынешнюю работу по ходу сезона.