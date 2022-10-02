Гвардиола: «Работа тен Хага – пример для всего европейского футбола»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола лестно высказался об Эрике тен Хаге в преддверии манчестерского дерби.

«Я восхищаюсь Эриком. Его работу в Голландии, особенно в амстердамском «Аяксе», можно считать образцом для всего европейского футбола. Но он знает, что в Англии всё будет зависеть от результатов его команды. Я всё ещё возглавляю «Манчестер Сити», потому что мы много побеждали – в ином случае меня бы здесь уже не было», – заявил на пресс-конференции Гвардиола.

Поединок «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» пройдёт 2 октября. В настоящий момент «горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице с 17 очками в активе, а «красные дьяволы» идут шестыми с 12 баллами, сыграв при этом на один матч меньше.