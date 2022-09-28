Грилиш: «Уверен, что смогу заиграть в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш не сомневается в своих способностях.

Прошлым летом хавбек был приобретён «горожанами» у «Астон Виллы» за рекордные для английского футбола 117,5 млн евро, но пока так и не утвердился в качестве ключевого игрока команды.

«Мне нужно прибавлять, и никому не следует напоминать мне об этом, потому что я знаю сам, – приводит слова англичанина официальный сайт «Манчестер Сити». – На адаптацию в игровой системе Гвардиолы всегда требуется время, поэтому я уверен, что у меня всё получится.

Для меня успех не заключается только в голах и ассистах. На мой взгляд, в наше время люди слишком помешаны на этих цифрах. Да, результативность важна, но в этом не заключается вся суть футбола», – заявил Грилиш.