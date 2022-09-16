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Мартинес: «Счастлив, что фанаты распевают моё имя»

 
16 Сентября 2022 • 13:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
02.10 16:00

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес счастлив, что фанаты «красных дьяволов» распевали его имя в матче Лиги Европы против молдавского «Шерифа». Напомним, что аргентинец перебрался на «Олд Траффорд» летом из амстердамского «Аякса» за сумму, которая с учётом бонусов может дойди до 75 миллионов евро.

«Я действительно счастлив, что фанаты распевают моё имя. Немного удивлён этим, но в то же время я горжусь тем, что пришел сюда, в лучший клуб в мире. Это потрясающе Спасибо болельщикам за поддержку», – цитирует Мартинеса официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Мартинес является основным центральным защитником «МЮ» несмотря на рост в 175 сантиметров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
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