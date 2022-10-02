Холанн стал самым молодым в истории АПЛ игроком, поучаствовавшим в пяти голах в одном матче

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн забил три мяча и дважды ассистировал в манчестерском дерби.

Лишь в 25-й раз за всю историю Премьер-лиги одному игроку удалось отметиться пятью результативными действиями в одном матче, сообщает Opta, и Холанн стал самым молодым из всех, кто это делал (22 года и 73 дня).

В общей сложности на счету Эрлинга Холанна 14 точных ударов в восьми матчах чемпионата Англии. Ближайший преследователь норвежца в бомбардирской гонке – Гарри Кейн из «Тоттенхэма» – забил семь голов.

Эрлинг Холанн перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в июле текущего года.