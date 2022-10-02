Тен Хаг высказался о несостоявшемся переходе Холанна в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» ответил на вопрос об отказе Эрлинга Холанна вести переговоры с клубом.

Летом норвежский форвард перешёл из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити», а ранее отказался рассматривать возможность присоединения к «Манчестер Юнайтед».

«Здесь и так хватает отличных игроков. У нас есть футболисты, которые могут стать лучшими, и те, кого можно считать таковыми уже сейчас, – рассказывает тен Хаг в преддверии матча с «Манчестер Сити». – У нас играет Рафаэль Варан, выигрывавший чемпионат мира, и Каземиро с Криштиану Роналду, завоёвывавшие главные трофеи, и их можно относить к числу лучших.

Все наши новички считали «Манчестер Юнайтед» привлекательным клубом, так что вопрос Холанна меня не беспокоит», – заявил наставник.