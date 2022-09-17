Английский топ-клуб пополнил число претендентов на Шкриньяра

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр попал в список трансферных целей очередного гранда.

Летом словака неоднократно пытался подписать «ПСЖ», но всякий раз получал отказ от «нерадзурри». Контракт Шкриньяра истекает уже следующим летом, и парижане, как сообщалось ранее, намерены возобновить переговоры в январе. Среди претендентов на 27-летнего центрбека также значились «Тоттенхэм», «Челси» и мадридский «Реал», а теперь, по информации Sun Sport, список заинтересованных пополнил «Манчестер Сити».

«Интер» намерен продлить соглашение Шкриньяра, но пока не может удовлетворить требования игрока по зарплате.