Индзаги не грозит увольнение из «Интера»

Руководство «Интера» пока не планирует отправлять в отставку наставника команды Симоне Индзаги.

В воскресенье «нерадзурри» потерпели очередное поражение, уступив в матче Серии А «Удинезе» со счётом 1:3. Данная неудача стала для миланского гранда уже третьей в последних пяти турах чемпионата. Несмотря на многочисленные слухи, в «Интере» пока не планируют расставаться с Индзаги, сообщает известный инсайдер Николо Скира. Боссы клуба разочарованы последними результатами, но верят в то, что после паузы на матчи сборных команда вновь обретёт стабильность под руководством нынешнего тренера.

С 12 набранными очками после семи туров «Интер» занимает седьмую строчку в Серии А, отставая от лидирующей «Аталанты» на семь баллов.