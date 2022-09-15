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Чемпионат Италии. Серия А

Кьяер: «Милан» поставил на уши всю Италию»

 
15 Сентября 2022 • 23:53 Комментировать
Удинезе
...
Интер Милан
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18.09 13:30

Центральный защитник «Милана» Симон Кьяер поделился мыслями об успехах клуба в последние годы.

По итогам сезона 2021/22 «россонери» удалось впервые за 11 лет выиграть чемпионат Италии, а в начале новой кампании команда Стефано Пиоли лидирует в группе Лиги чемпионов и находится в числе лидеров Серии А.

«Команда проделала большой путь. Пока я отсутствовал, ребята выиграли Скудетто. Мы поставили на уши всю Италию, многим соперникам против нас трудно, потому что мы играем в высоком темпе, наша система проверена временем и работает», – приводит Calciomercato слова датского футболиста «Милана».

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Милан Симон Кьяер
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УДИНЕЗЕ ИНТЕР МИЛАН
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