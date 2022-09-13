Стало известно, когда вернётся в строй Лукаку

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку должен вернуться на поле в ближайшие недели.

Врачи отметили значительный прогресс в восстановлении 29-летнего футболиста после мышечной травмы, что показало обследование, проведённое в Бельгии. По сведениям Sky Sport Italia, Лукаку не успеет набрать форму до следующего матча чемпионата против «Удинезе», однако имеет все шансы вернуться к поединку против «Ромы», который состоится 1 октября.

После прихода в «Интер» на правах аренды из лондонского «Челси» Лукаку провёл три матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.