Симоне Индзаги: «Я - первый виновник»

Кризис «Интера» усугубляется - команда потерпела уже третье поражение в текущем сезоне. Симоне Индзаги, наставник «Интера», прокомментировал неудачу команды в матче с «Удинезе». Ранее «Интер» проигрывал в матчах с «Лацио» и «Миланом», но они входят в число грандов, а вот «Удинезе», при всем уважении - нет.

- Мы не были в достаточной степени настроенными на борьбу, было много проигранных дуэлей. Допускаем много угловых, пропускаем много мячей. Не могу сказать, что нас подгоняют выиграть Скудетто, в прошлом году мы не выиграли его, но, тем не менее, взяли два трофея. Понимаю, есть вопросы после трех поражений, но это вопросы ко мне - игроки, команда, сделали все возможное, - цитирует Индзаги La Gazzetta Dello Sport.