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Чемпионат Италии. Серия А

Симоне Индзаги: «Я - первый виновник»

 
18 Сентября 2022 • 17:09 Комментировать (2)
Удинезе
3:1
Интер Милан
окончен

Кризис «Интера» усугубляется - команда потерпела уже третье поражение в текущем сезоне. Симоне Индзаги, наставник «Интера», прокомментировал неудачу команды в матче с «Удинезе». Ранее «Интер» проигрывал в матчах с «Лацио» и «Миланом», но они входят в число грандов, а вот «Удинезе», при всем уважении - нет.

- Мы не были в достаточной степени настроенными на борьбу, было много проигранных дуэлей. Допускаем много угловых, пропускаем много мячей. Не могу сказать, что нас подгоняют выиграть Скудетто, в прошлом году мы не выиграли его, но, тем не менее, взяли два трофея. Понимаю, есть вопросы после трех поражений, но это вопросы ко мне - игроки, команда, сделали все возможное, - цитирует Индзаги La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симоне Индзаги
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Комментарии (2)
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Alex1972
18 Сентября 2022 в 17:58
Расстрелять...
Горчица+
18 Сентября 2022 в 17:46
Вопросы прямо-таки стоят смирно и очень много. А также вспоминается пошлая, но очень подходящая поговорка: Не можешь срать, не мучай жопу!
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окончен Удинезе 3:1 Интер Милан 3.85 3.80 1.90
окончен Фиорентина 2:0 Верона 1.82 3.85 4.30
окончен Кремонезе 0:4 Лацио 4.20 3.90 1.83
Идет 97 минута Монца 1:0 Ювентус 4.10 3.65 1.91
18.09  19:00 Рома ... Аталанта 2.25 3.50 3.20
18.09  21:45 Милан ... Наполи 2.30 3.45 3.20
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