Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Игрок «Интера» разозлился из-за ранней замены

 
18 Сентября 2022 • 15:56 Комментировать (1)
Удинезе
3:1
Интер Милан
окончен

В воскресенье «Интер» снова огорчил армию своих фанатов. Команда Симоне Индзаги проиграла в гостях у «Удинезе» со счётом 1:3. Рулевому «нерадзурри» пришлось делать замены уже по ходу первого тайма. Одним из тех, кого Индзаги снял с игры, был защитник Алессандро Бастони. Футболист отыграл всего полчаса, и решение тренера о замене его разозлило. Оказавшись на скамейке, Бастони со злости нанёс несколько ударов по ряду кресел впереди себя.

На текущий момент «Интер» занимает только шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. По итогам тура команда Симоне Индзаги может опустить ещё ниже.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Бастони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
3Tituli
18 Сентября 2022 в 16:07
Вообще непонятная замена...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Удинезе 3:1 Интер Милан 3.85 3.80 1.90
Идет 26 минута Фиорентина 1:0 Верона 1.82 3.85 4.30
Идет 27 минута Кремонезе 0:2 Лацио 4.20 3.90 1.83
Идет 26 минута Монца 0:0 Ювентус 4.10 3.65 1.91
18.09  19:00 Рома ... Аталанта 2.25 3.50 3.20
18.09  21:45 Милан ... Наполи 2.30 3.45 3.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Сентября
16:28 · Италия. Серия А
​Брозович не поможет «Интеру» в матче с «Ромой» из-за дисквалификации
16:21 · Италия. Серия А
​В «Ювентусе» высказались о возможности увольнения Аллегри
15:56 · Италия. Серия А
​Игрок «Интера» разозлился из-за ранней замены 1
15:39 · Италия. Серия А
Фанаты «Сампдории» требуют голову Джампаоло
15:28 · Италия. Серия А
«Удинезе» возглавил Серию А, одержав волевую победу над «Интером» 5
15:20 · Италия. Серия А
Шкриньяр лидирует по автоголам в Серии А после перехода в «Интер»
14:41 · Италия. Серия А
​«Ювентус» может оштрафовать Аллегри за интервью слухи
12:30 · Италия. Серия А
Абрахам: «Дибала - лидер, хоть и выглядит на 12 лет» 2
09:18 · Англия. Премьер-лига
Абрахам сравнил АПЛ с Серией А
07:27 · Италия. Серия А
Тренер «Торино»: «Серия А слабее АПЛ, Влашич может здесь преуспеть»
04:53 · Италия. Серия А
Папен восхищается Ибрагимовичем
04:05 · Италия. Серия А
Папен дал совет Жиру
03:59 · Италия. Серия А
Юрич: «Ужасный матч»
02:47 · Италия. Серия Б
Бывшую легенду «Ювентуса» уволили после чётырех туров из клуба Серии С
01:06 · Англия. Премьер-лига
Абрахам рассказал, как Моуринью по-новому раскрыл его в «Роме»
Все новости
Рекомендуем