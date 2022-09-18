​Игрок «Интера» разозлился из-за ранней замены

В воскресенье «Интер» снова огорчил армию своих фанатов. Команда Симоне Индзаги проиграла в гостях у «Удинезе» со счётом 1:3. Рулевому «нерадзурри» пришлось делать замены уже по ходу первого тайма. Одним из тех, кого Индзаги снял с игры, был защитник Алессандро Бастони. Футболист отыграл всего полчаса, и решение тренера о замене его разозлило. Оказавшись на скамейке, Бастони со злости нанёс несколько ударов по ряду кресел впереди себя.

На текущий момент «Интер» занимает только шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. По итогам тура команда Симоне Индзаги может опустить ещё ниже.