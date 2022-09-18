У «Интера» - худший старт сезона за последние десять лет

Кризис «Интера» усугубляется - команда потерпела уже третье поражение в текущем сезоне. Ранее «Интер» проигрывал в матчах с «Лацио» и «Миланом», но они входят в число грандов, а вот «Удинезе», при всем уважении - нет.

Как выяснилось, за все время начисления трех очков за победу, то есть с сезона 1994\1995, «Интер» лишь четырежды проигрывал три матча из первых семи в чемпионате Италии, и впервые за последние десять лет, так как в последний раз это произошло в сезоне 2011\2012.

Кроме того, подобное происходило в сезонах 1998\1999, а также сезоне 2000\20021 - том самом, в ходе которого «Интер» проиграл «Милану» со счетом 0:6.