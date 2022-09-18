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Чемпионат Италии. Серия А

У «Интера» - худший старт сезона за последние десять лет

 
18 Сентября 2022 • 19:06 Комментировать
Удинезе
3:1
Интер Милан
окончен

Кризис «Интера» усугубляется - команда потерпела уже третье поражение в текущем сезоне. Ранее «Интер» проигрывал в матчах с «Лацио» и «Миланом», но они входят в число грандов, а вот «Удинезе», при всем уважении - нет.

Как выяснилось, за все время начисления трех очков за победу, то есть с сезона 1994\1995, «Интер» лишь четырежды проигрывал три матча из первых семи в чемпионате Италии, и впервые за последние десять лет, так как в последний раз это произошло в сезоне 2011\2012.

Кроме того, подобное происходило в сезонах 1998\1999, а также сезоне 2000\20021 - том самом, в ходе которого «Интер» проиграл «Милану» со счетом 0:6.

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Интер Милан
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окончен Удинезе 3:1 Интер Милан 3.85 3.80 1.90
окончен Фиорентина 2:0 Верона 1.82 3.85 4.30
окончен Кремонезе 0:4 Лацио 4.20 3.90 1.83
окончен Монца 1:0 Ювентус 4.10 3.65 1.91
Идет 32 минута Рома 0:0 Аталанта 2.25 3.50 3.20
18.09  21:45 Милан ... Наполи 2.30 3.45 3.20
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