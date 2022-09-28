Делофеу сравнил полузащитника «Интера» Бареллу с Хави

Нападающий «Удинезе» Херард Делофеу после матча 7-го тура чемпионата Италии с «Интером» (3:1) поделился мнением об игроках соперника.

Особенно испанец выделил полузащитника миланской команды Николу Бареллу, сравнив его с легендой «Барселоны» Хави.

«Никола Барелла феноменален. Я просил его обменяться футболками. Он забил нам потрясающим ударом со штрафного. Никола является настоящим символом «Интера». Барелла — это местный Хави», — приводит слова Делофеу Football Italia.

В текущем сезоне 25-летний Барелла провёл в составе «Интера» восемь матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Ранее он также выступал за «Кальяри».