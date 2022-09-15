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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Удоги: «Дестини хотели приобрести «Интер» и «Ювентус»

 
15 Сентября 2022 • 12:36 Комментировать
Тоттенхэм
...
Лестер
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17.09 19:30

Стефано Антонелли, агент защитника «Удинезе» Дестини Удоги, признался, что его клиент летом мог оказаться в туринском «Ювентусе» или миланском «Интере».

«Да, это правда, что Дестини хотели приобрести «Интер» и «Ювентус». «Тоттенхэм» согласился заплатить за игрока 20 миллионов евро + 6 в виде бонусов, поэтому у остальных клубов уже не было шансов. «Шпоры» хотели, чтобы Удоги остался в аренде на сезон в Италии. Это часть стратегии»

В нынешнем сезоне Удоги забил два гола в пяти матчах чемпионата Италии за «Удинезе». В прошлой кампании итальянец отметился 5 забитыми голами и 4 ассистами в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Ювентус Удинезе Дестини Удоги
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