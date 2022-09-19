«Интер», «Рома», «Ювентус» и «Милан» проиграли в один день - такое случилось впервые с 1955 года

«Интер», «Рома», «Ювентус» и «Милан» проиграли вчера, 18 сентября, в седьмом туре чемпионата Италии. «Интер» уступил «Удинезе», «Рома» спасовала перед «Аталантой», равно как и «Ювентус» перед «Монцей», ну а «Милан» уступил в центральном и последнем матче тура «Наполи». Такое случилось впервые с 1955 года.

Тогда, в 19-м туре чемпионата 1954\1955, «Милан» проиграл «Сампдории» 1:3, «Лацио» обыграл «Ювентус» 2:1, «Интер» уступил «СПАЛ» 0:2 (во чудеса!), и, наконец, «Рома» с минимальным счетом уступила «Дженоа».

Все матчи очередного, восьмого тура итальянской Серии А пройдут в один день - 2 октября.