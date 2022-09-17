«Интер» уже сейчас изучает возможность выкупа Лукаку

Миланский «Интер» начал переговоры с «Челси» по поводу возможного выкупа нападающего Ромелу Лукаку на постоянной основе. Напомним, что бельгиец выступает за «нерадзурри» на правах аренды, вернувшись в команду спустя год после своего трансфера в «Челси» за 113 миллионов евро.

Как сообщает Calciomercato, генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта уже активно ведёт переговоры с «Челси», где обсуждаются условия сделки следующим летом. Если «синие» не пойдут на уступки, полноценный выкуп будет невозможен, но зато «нерадзурри» могут попробовать продлить аренду.

В стане «Интера» также возникли опасения, что увольнение Томаса Тухеля и приход Грэма Поттера на пост тренера «Челси» может поменять планы лондонского клуба по поводу будущего бельгийца.