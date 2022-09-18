Наставник «Удинезе»: «Празднуем!»

«Удинезе» выдал еще один отличный матч в рамках седьмого тура итальянской Серии А, «зебры» обыграли миланский «Интер», и временно поднялись на первую строчку турнирной таблицы. Впрочем, если «Милан» и «Наполи» чуть позже сыграют вничью, то «Удинезе» останется первым. Наставник клуба Андреа Соттиль очень доволен.

- Горжусь этой командой, прекрасно, что можно отпраздновать вместе с тифози. Празднуем! Мы отлично ответили на то, что «Интер» получил преимущество, тут ребята вообще были на высоте. Сейчас у нашей команды пятнадцать дней, чтобы подготовиться к матчу с «Вероной», - цитирует Соттиля итальянское издание La Gazzetta Dello Sport.