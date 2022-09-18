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Чемпионат Италии. Серия А

Наставник «Удинезе»: «Празднуем!»

 
18 Сентября 2022 • 18:46 Комментировать
Удинезе
3:1
Интер Милан
окончен

«Удинезе» выдал еще один отличный матч в рамках седьмого тура итальянской Серии А, «зебры» обыграли миланский «Интер», и временно поднялись на первую строчку турнирной таблицы. Впрочем, если «Милан» и «Наполи» чуть позже сыграют вничью, то «Удинезе» останется первым. Наставник клуба Андреа Соттиль очень доволен.

- Горжусь этой командой, прекрасно, что можно отпраздновать вместе с тифози. Празднуем! Мы отлично ответили на то, что «Интер» получил преимущество, тут ребята вообще были на высоте. Сейчас у нашей команды пятнадцать дней, чтобы подготовиться к матчу с «Вероной», - цитирует Соттиля итальянское издание La Gazzetta Dello Sport. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Удинезе Андреа Соттиль
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окончен Удинезе 3:1 Интер Милан 3.85 3.80 1.90
окончен Фиорентина 2:0 Верона 1.82 3.85 4.30
окончен Кремонезе 0:4 Лацио 4.20 3.90 1.83
окончен Монца 1:0 Ювентус 4.10 3.65 1.91
Идет 24 минута Рома 0:0 Аталанта 2.25 3.50 3.20
18.09  21:45 Милан ... Наполи 2.30 3.45 3.20
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