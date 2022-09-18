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Чемпионат Италии. Серия А

Ханданович: «Такие матчи выигрывает тот, кто больше этого хочет»

 
18 Сентября 2022 • 17:50 Комментировать
Удинезе
3:1
Интер Милан
окончен

Кризис «Интера» усугубляется - команда потерпела уже третье поражение в текущем сезоне. Ранее «Интер» проигрывал в матчах с «Лацио» и «Миланом», но они входят в число грандов, а вот «Удинезе», при всем уважении - нет.

Неудачу клуба прокомментировал словенский голкипер Самир Ханданович, который в прошлом выступал как раз в составе «Удинезе».

- Такие матчи выигрывает тот, кто больше хочет выиграть. «Удинезе» продемонстрировал больше воли к победе. Они играли насыщеннее, интенсивнее, чаще выигрывали дуэли. В общем, сделали на поле гораздо больше работы. Нам надо прибавить, - цитирует Хандановича La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
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окончен Удинезе 3:1 Интер Милан 3.85 3.80 1.90
окончен Фиорентина 2:0 Верона 1.82 3.85 4.30
окончен Кремонезе 0:4 Лацио 4.20 3.90 1.83
Идет 97 минута Монца 1:0 Ювентус 4.10 3.65 1.91
18.09  19:00 Рома ... Аталанта 2.25 3.50 3.20
18.09  21:45 Милан ... Наполи 2.30 3.45 3.20
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