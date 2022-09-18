Ханданович: «Такие матчи выигрывает тот, кто больше этого хочет»

Кризис «Интера» усугубляется - команда потерпела уже третье поражение в текущем сезоне. Ранее «Интер» проигрывал в матчах с «Лацио» и «Миланом», но они входят в число грандов, а вот «Удинезе», при всем уважении - нет.

Неудачу клуба прокомментировал словенский голкипер Самир Ханданович, который в прошлом выступал как раз в составе «Удинезе».

- Такие матчи выигрывает тот, кто больше хочет выиграть. «Удинезе» продемонстрировал больше воли к победе. Они играли насыщеннее, интенсивнее, чаще выигрывали дуэли. В общем, сделали на поле гораздо больше работы. Нам надо прибавить, - цитирует Хандановича La Gazzetta Dello Sport.