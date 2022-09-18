«Удинезе» повторил свой лучший старт в Серии А

«Удинезе» выдал еще один отличный матч в рамках седьмого тура итальянской Серии А, «зебры» обыграли миланский «Интер», и временно поднялись на первую строчку турнирной таблицы. Впрочем, если «Милан» и «Наполи» чуть позже сыграют вничью, то «Удинезе» останется первым.

Любопытно, что с 16 очками после семи матчей «Удинезе» повторил свой лучший старт в истории Серии А - такое же количество очков после семи матчей у «зебр» было в сезоне 2000\2001. Правда, тот сезон команда завершила в итоге лишь на двенадцатом месте - белая полоса на шкуре «зебр» сменилась черной. Повторится ли эта история и в этот раз?