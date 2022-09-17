Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» готовит очередное предложение Шкриньяру по продлению контракта

 
17 Сентября 2022 • 15:43 Комментировать
Удинезе
...
Интер Милан
1 3.90 X 3.80 2 1.88
Через 20 ч. 33 мин.

Миланский «Интер» намерен убедить защитника Милана Шкриньяра подписать с клубом новый контракт. Напомним, что действующее соглашение словака с «нерадзурри» истекает в конце нынешнего сезона.

По информации от Football Italia, «Интер» готовит Шкриняьру новое предложение. Клуб надеется, что словак пойдёт на компромисс и продлит соглашение. Ранее защитник требовал у «нерадзурри» зарплату в размере 6,5 миллионов евро в год. Для сравнения, в «ПСЖ» были готовы предложить футболисту гораздо больше.

Вариант с переездом в Париж на правах свободного агента станет одним из приоритетных для Шкриньяра, если Милан так и не сможет продлить контракт с «Интером».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Шкриньяр
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УДИНЕЗЕ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 45 минута Болонья 0:0 Эмполи 2.25 3.50 3.25
17.09  19:00 Специя ... Сампдория 2.70 3.30 2.75
17.09  21:45 Торино ... Сассуоло 1.92 3.75 3.95
18.09  13:30 Удинезе ... Интер Милан 3.85 3.80 1.93
18.09  16:00 Фиорентина ... Верона 1.82 3.85 4.30
18.09  16:00 Кремонезе ... Лацио 4.20 3.90 1.83
18.09  16:00 Монца ... Ювентус 4.10 3.65 1.91
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
15:54 · Италия. Серия А
Пиоли объяснил, чем «Милан» собирается компенсировать отсутствие Леау в матче с «Наполи»
15:43 · Италия. Серия А
«Интер» готовит очередное предложение Шкриньяру по продлению контракта
15:35 · Италия. Серия А
Аллегри: «Меня забавляют слухи об увольнении» 1
15:29 · Италия. Серия А
Аллегри: «Если ты побеждаешь – ты хороший парень, но если проигрываешь – наоборот» 1
14:56 · Италия. Серия А
Саудовская Аравия готовит огромную сумму на проведение Суперкубка Италии
14:37 · Италия. Серия А
Аллегри ответил на вопрос о проблемах «Ювентуса» 2
14:00 · Италия. Серия А
Сабатини: «Думаю, Дибала готов забить ещё 100 голов в Серии А с «Ромой»
13:46 · Италия. Серия А
Сабатини: «Рома проделала замечательную работу, подписав Дибалу»
12:54 · Англия. Премьер-лига
«Интер» уже сейчас изучает возможность выкупа Лукаку
12:33 · Англия. Премьер-лига
Папен: «Леау должен посмотреть на состав «Челси» и спросить себя: «Сколько матчей я проведу в основе?»
12:26 · Италия. Серия А
Папен: «Прямо сейчас Меньян – лучший голкипер в мире»
12:20 · Италия. Серия А
Ди Мария готов выйти в основе на матч с «Монцой»
11:40 · Италия. Серия А
Лосано готов помочь «Наполи» в матче с «Миланом»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Рабио не получил вызов в сборную Франции из-за травмы
11:26 · Италия. Серия А
Агент Мертенса: «Дрис до последнего надеялся остаться в «Наполи»
Все новости
Рекомендуем