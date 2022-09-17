«Интер» готовит очередное предложение Шкриньяру по продлению контракта

Миланский «Интер» намерен убедить защитника Милана Шкриньяра подписать с клубом новый контракт. Напомним, что действующее соглашение словака с «нерадзурри» истекает в конце нынешнего сезона.

По информации от Football Italia, «Интер» готовит Шкриняьру новое предложение. Клуб надеется, что словак пойдёт на компромисс и продлит соглашение. Ранее защитник требовал у «нерадзурри» зарплату в размере 6,5 миллионов евро в год. Для сравнения, в «ПСЖ» были готовы предложить футболисту гораздо больше.

Вариант с переездом в Париж на правах свободного агента станет одним из приоритетных для Шкриньяра, если Милан так и не сможет продлить контракт с «Интером».