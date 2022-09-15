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Чемпионат Италии. Серия А

​Чалханоглу угодил в лазарет «Интера»

 
15 Сентября 2022 • 16:56 Комментировать
Удинезе
...
Интер Милан
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18.09 13:30

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу оказался в клубном лазарете. Как сообщает пресс-служба клуба, у турецкого футболиста по итогам обследования была выявлена травма левого подколенного сухожилия.

«Состояние футболиста будет оцениваться на следующей неделе», - говорится в сообщении «Интера». Как видим, сроков восстановления футболиста итальянский клуб не называет.

В сезоне 2022/2023 Хакан Чалханоглу принял участие в восьми матчах «Интера». На счету турецкого футболиста один гол и один результативный пас на партнёра.

В воскресенье, 18 сентября, «Интер» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Удинезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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УДИНЕЗЕ ИНТЕР МИЛАН
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