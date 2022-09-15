​Чалханоглу угодил в лазарет «Интера»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу оказался в клубном лазарете. Как сообщает пресс-служба клуба, у турецкого футболиста по итогам обследования была выявлена травма левого подколенного сухожилия.

«Состояние футболиста будет оцениваться на следующей неделе», - говорится в сообщении «Интера». Как видим, сроков восстановления футболиста итальянский клуб не называет.

В сезоне 2022/2023 Хакан Чалханоглу принял участие в восьми матчах «Интера». На счету турецкого футболиста один гол и один результативный пас на партнёра.

В воскресенье, 18 сентября, «Интер» проведёт гостевой матч чемпионата Италии против «Удинезе».