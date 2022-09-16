Итальянская полиция арестовала воров, которые в начале года обокрали квартиру Чалханоглу

В начале февраля квартиру полузащитника миланского «Интера» Хакана Чалханоглу ограбили - что интересно, случилось это во время матча между «Интером» и «Миланом», в котором «нерадзурри» вели, но затем пропустили два гола подряд от Жиру.

Вчера итальянская полиция наконец-то арестовала преступников, которые сделали это - ими оказались двое хорватов, 21 и 36 лет. Помимо квартиры Чалханоглу, они ограбили также жилище футболиста «Монцы» Стефано Сенси, а также популярную итальянскую блогершу Кьяру Бьязи.

Все эти криминальные эпизоды имели место между октябрем 2021 года и февралем 2022.