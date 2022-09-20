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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Бийола рассказал о желании игрока вернуться в ЦСКА

 
20 Сентября 2022 • 10:20 Комментировать
Удинезе
3:1
Интер Милан
окончен

Роберт Чибеж, представитель бывшего игрока московского ЦСКА Яки Бийола, рассказал о желании словенского клиента вернуться в столицу России.

«Раскрою тайну, но Яка хочет однажды вернуться в ЦСКА. По крайней мере, он мне об этом рассказал», – заявил агент в интервью Sport24. По его словам, словенец не хотел уходить из стана «армейцев», поскольку для него ЦСКА по-прежнему является особенным клубом. Чибеж также считает, что опыт, полученный Бийолом в Москве, помогает ему закрепиться в составе «Удинезе», за который словенец сейчас выступает.

Отметим, что в последнем туре Серии А Яка забил победный мяч в ворота «Интера», что позволило его команде попасть в тройку лидеров чемпионата перед международной паузой. «Удинезе» выиграл со счётом 3:1.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Яка Бийол Роберт Чибеж
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