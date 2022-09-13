Шкриньяр хочет получать в «Интере» 6,5 миллионов евро в год, клуб пока не готов предоставить такие условия

Будущее защитника Милана Шкриньяра в «Интере» находится под вопросом. Словак хочет получать в стане «нерадзурри» 6,5 миллионов евро в год по новому контракту, тогда как клуб пока не готов идти на такие условия.

Напомним, что действующее соглашение Шкриньяра с «Интером» истекает в конце сезона-2023/24. Если игрок не продлит контракт, то следующим летом он будет доступен на рынке по значительной скидке.

По информации от Sportface, стороны продолжат переговоры во время международной паузы. «Интер» не хочет терять футболиста, которого летом отчаянно хотел получить французский «ПСЖ»