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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» возглавил Серию А, одержав волевую победу над «Интером»

 
18 Сентября 2022 • 15:28 Комментировать (5)
Удинезе
3:1
Интер Милан
окончен

В седьмом туре Серии А «Интер» гостил у конкурентов из «Удинезе» и быстро открыл счет. Николо Барелла со штрафного отправил мяч в сетку. Невезучий Милан Шкриньяр стал автором автогола, мяч попал в него после подачи со штрафного и попал в цель. Соперники не отсиживались в обороне, и лучшие моменты были у Санди Ловрича и Херарда Делофеу, но их удары умудрился парировать Самир Ханданович. И всё же третий гол был. После подачи углового Яка Бийол вырвал победу для «Удинезе», а также право возглавить таблицу.  В компенсированное время Толгай-Али Арслан убил интригу - 3:1.

«Интер» - шестой с отставанием в четыре очка от лидера.

Протокол игры  
Удинезе3:1Интер Милан
  5'Барелла Николо (0:1)
(1:1) Шкриньяр Милан22'  
(2:1) Бийол Яка85'  
(3:1) Арслан Толгай-Али 90'  
Сильвестри МаркоБекао Родриго  56'Бийол ЯкаПерес НеуэнПерейра Роберто  40' 68' (Эхизибуэ Кингсли ( 68') Удоги Дестини  51' 79' (Арслан Толгай-Али ( 79') Ловрич Санди 79' (Эбосс Энцо ( 79') Уолас СоузаМакенго Жан-Виктор 61' (Самарджич Лазар ( 61') Делофеу ХерардГомеш Бету 68' (Саксесс Исаак ( 68')
Запасные: Яяло МатоГессанд АксельПаделли ДаниэлеНюйтинк БрэмПьяна ЭдоардоПафунди СимонеАбанква ДжеймсНесторовски ИльяЭбоселе Фести
Ханданович СамирШкриньяр МиланАчерби Франческо 79' (Де Врей Стефан ( 79') Бастони Алессандро  13' 31' (Димарко Федерико ( 31') Дюмфрис ДензелДармиан Маттео  45' 67' (Д'Амброзио Данило ( 67') Барелла НиколоБрозович Марсело  57'Мхитарян Генрих  21' 31' (Гальярдини Роберто ( 31') Джеко Эдин 67' (Корреа Хоакин ( 67') Мартинес Лаутаро
Запасные: Карбони ВалентинБелланова РаульДзанотти МаттиаГосенс РобинКордац АлексАслани КристьянОнана Андре
18 сентября. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

Видео

0:1. Гол Николо Барелла (видео). Чемпионат Италии. Футбол
0:1. Гол Николо Барелла (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Автогол Милана Шкриньяра (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:1. Автогол Милана Шкриньяра (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Яка Бийола (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:1. Гол Яка Бийола (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:1. Гол Толгая Арслана (видео). Чемпионат Италии. Футбол
3:1. Гол Толгая Арслана (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Интер Милан Удинезе
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Комментарии (5)
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Alex1972
18 Сентября 2022 в 16:18
Неплохо..
3Tituli
18 Сентября 2022 в 15:51
Абсолютно по делу победили хозяева. Опять очередное тренерское поражение Индзаги. Даже Ханду особенно не в чем упрекнуть - все три гола были сложными для взятия. Гальярдини и Ачерби... что хочет тренер выпуская это на поле...
NOBODY
18 Сентября 2022 в 15:44
и этого придурка хочет купить Реал???? да нафиг нам такой нужен защитник!!!!
Горчица+
18 Сентября 2022 в 15:36
Такими темпами в серию В прямой дорогой! 👎
CERG
18 Сентября 2022 в 16:26
Ха хахх)))
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окончен Удинезе 3:1 Интер Милан 3.85 3.80 1.90
Идет 26 минута Фиорентина 1:0 Верона 1.82 3.85 4.30
Идет 27 минута Кремонезе 0:2 Лацио 4.20 3.90 1.83
Идет 26 минута Монца 0:0 Ювентус 4.10 3.65 1.91
18.09  19:00 Рома ... Аталанта 2.25 3.50 3.20
18.09  21:45 Милан ... Наполи 2.30 3.45 3.20
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Сегодня, 18 Сентября
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