«Удинезе» возглавил Серию А, одержав волевую победу над «Интером»

В седьмом туре Серии А «Интер» гостил у конкурентов из «Удинезе» и быстро открыл счет. Николо Барелла со штрафного отправил мяч в сетку. Невезучий Милан Шкриньяр стал автором автогола, мяч попал в него после подачи со штрафного и попал в цель. Соперники не отсиживались в обороне, и лучшие моменты были у Санди Ловрича и Херарда Делофеу, но их удары умудрился парировать Самир Ханданович. И всё же третий гол был. После подачи углового Яка Бийол вырвал победу для «Удинезе», а также право возглавить таблицу. В компенсированное время Толгай-Али Арслан убил интригу - 3:1.
«Интер» - шестой с отставанием в четыре очка от лидера.
Протокол игры
|5'Барелла Николо (0:1)
|(1:1) Шкриньяр Милан22'
|(2:1) Бийол Яка85'
|(3:1) Арслан Толгай-Али 90'
Сильвестри Марко•Бекао Родриго• 56'Бийол Яка•Перес Неуэн•Перейра Роберто 40'68' (Эхизибуэ Кингсли (68') •Удоги Дестини 51'79' (Арслан Толгай-Али (79') •Ловрич Санди79' (Эбосс Энцо (79') •Уолас Соуза•Макенго Жан-Виктор61' (Самарджич Лазар (61') •Делофеу Херард•Гомеш Бету68' (Саксесс Исаак (68')
Ханданович Самир•Шкриньяр Милан•Ачерби Франческо79' (Де Врей Стефан (79') •Бастони Алессандро 13'31' (Димарко Федерико (31') •Дюмфрис Дензел•Дармиан Маттео 45'67' (Д'Амброзио Данило (67') •Барелла Николо•Брозович Марсело• 57'Мхитарян Генрих 21'31' (Гальярдини Роберто (31') •Джеко Эдин67' (Корреа Хоакин (67') •Мартинес Лаутаро
18 сентября. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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