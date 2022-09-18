«Удинезе» возглавил Серию А, одержав волевую победу над «Интером»

В седьмом туре Серии А «Интер» гостил у конкурентов из «Удинезе» и быстро открыл счет. Николо Барелла со штрафного отправил мяч в сетку. Невезучий Милан Шкриньяр стал автором автогола, мяч попал в него после подачи со штрафного и попал в цель. Соперники не отсиживались в обороне, и лучшие моменты были у Санди Ловрича и Херарда Делофеу, но их удары умудрился парировать Самир Ханданович. И всё же третий гол был. После подачи углового Яка Бийол вырвал победу для «Удинезе», а также право возглавить таблицу. В компенсированное время Толгай-Али Арслан убил интригу - 3:1.

«Интер» - шестой с отставанием в четыре очка от лидера.

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