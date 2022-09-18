Шкриньяр лидирует по автоголам в Серии А после перехода в «Интер»

Словацкий защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр лидирует в Серии А по количеству автоголов, забитых с момента своего дебюта за клуб в 2017 году.

Автогол в гостевом матче против «Удинезе» стал для Шкриньяра четвёртым по счёту. По этому показателю словак делит первенство в Серии А с защитником «Бари» Франческо Викари.

Матч Серии А между «Удинезе» и «Интером» близится к завершению. Гости уступают со счётом 1:2.

Накануне стало известно, что «Интер» намерен убедить Милана Шкриньяра подписать новый контракт с командой. Действующее соглашение футболиста истекает летом 2023 года.