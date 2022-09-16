Бергоми поддерживает ротацию голкиперов в «Интере»

Ветеран миланского «Интера» Джузеппе Бергоми, который посвятил клубу всю свою карьеру, высказался по поводу ротации голкиперов.

После ужасной ошибки румынского голкипера Ионуца Раду в конце прошлого сезона Симоне Индзаги взял за правило чередовать вратарей, чтобы у обоих была игровая практика. Правда, место Раду при этом занял камерунский кипер Андре Онана, перебравшийся из амстердамского «Аякса».

- Нормальная практика. Они подталкивают друг друга. А Самир, к тому же, очень важен в раздевалке, он нужен клубу, - цитирует слова Бергоми итальянское новостное агентство ITASportPress.

