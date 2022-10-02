Рой Кин назвал главную причину неудачи «Манчестер Юнайтед» в дерби

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение «красных дьяволов» со счётом 3:6.

«Несмотря на уровень «Манчестер Сити», игроки всё равно должны были проявить больше характера. Холанн и Фоден были великолепны, и если вы не играете с ними плотно, то у вас будут проблемы, потому что де Брёйне найдёт их пасом.

Игрокам «Юнайтед» сейчас должно быть стыдно. Их переиграли в полузащите, они не проявили никакого характера, это не было похоже на настоящий «Манчестер Юнайтед», – цитирует Mirror бывшего ирландского футболиста.

После сегодняшнего поражения команда Эрика тен Хага расположилась на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.