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Рой Кин назвал главную причину неудачи «Манчестер Юнайтед» в дерби

02 Октября 2022 • 20:46 Комментировать
Манчестер Сити
6:3
Манчестер Юнайтед
окончен

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин прокомментировал поражение «красных дьяволов» со счётом 3:6.

«Несмотря на уровень «Манчестер Сити», игроки всё равно должны были проявить больше характера. Холанн и Фоден были великолепны, и если вы не играете с ними плотно, то у вас будут проблемы, потому что де Брёйне найдёт их пасом.

Игрокам «Юнайтед» сейчас должно быть стыдно. Их переиграли в полузащите, они не проявили никакого характера, это не было похоже на настоящий «Манчестер Юнайтед», – цитирует Mirror бывшего ирландского футболиста.

После сегодняшнего поражения команда Эрика тен Хага расположилась на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Рой Кин
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окончен Манчестер Сити 6:3 Манчестер Юнайтед 1.40 5.60 7.30
окончен Лидс 0:0 Астон Вилла
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