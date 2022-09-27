Карвальял — о критике Роналду: «Неблагодарность, это один из лучших игроков всех времён»

Известный португальский тренер Карлуш Карвальял поддержал нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, который в последнее время подвергается серьёзной критике.

Специалист назвал происходящее неблагодарностью по отношению к легенде сборной Португалии и мирового футбола.

«Это один из лучших игроков всех времён, который всегда с гордостью играл за нашу сборную. И в тот момент, когда ему впервые потребовалась поддержка, многие отвернулись и только критикуют его», — написал Карвальял в социальной сети.

Напомним, что всего в составе сборной Португалии 37-летний Роналду провёл 190 матчей, забив в них 117 голов.