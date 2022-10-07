«Манчестер Сити» оштрафован за прорыв фанатов на поле после чемпионского матча

«Манчестер Сити» оштрафован Футбольной ассоциацией за прорыв фанатов на поле после чемпионского матча прошлого сезона Английской премьер-лиги.

По информации журналиста Мэтта Махера, руководству «горожан» потребуется выплатить 260 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, что «Манчестер Сити» драматично выиграл прошлый сезон АПЛ. В решающей встрече подопечные Хосепа Гвардиолы уступали со счётом 0:2 «Астон Вилле», однако в концовке матча забили три мяча, взяв второе подряд и четвёртое за последние пять лет чемпионство.