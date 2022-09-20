Дубравка рассказал о том, как Роналду помог ему адаптироваться в «МЮ»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Мартин Дубравка рассказал о том, как нападающий Криштиану Роналду помог ему обосноваться в клубе в первые дни после перехода.

«Когда я только присоединился к «Манчестер Юнайтед», он проявил интерес к общению и помогал мне первое время. Мне не хотелось выглядеть фанатом и идти сразу к нему, но поговорить с ним было очень приятно», – заявил Дубравка в интервью Sport SK.

Летом Дубравка перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с правом выкупа из «Ньюкасла». Словенец исполняет роль второго номера в стане «красных дьяволов», подменяя основного голкипера Давида де Хеа.