Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Дубравка рассказал о том, как Роналду помог ему адаптироваться в «МЮ»

 
20 Сентября 2022 • 15:44 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1 1.35 X 5.60 2 7.60
02.10 16:00

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Мартин Дубравка рассказал о том, как нападающий Криштиану Роналду помог ему обосноваться в клубе в первые дни после перехода.

«Когда я только присоединился к «Манчестер Юнайтед», он проявил интерес к общению и помогал мне первое время. Мне не хотелось выглядеть фанатом и идти сразу к нему, но поговорить с ним было очень приятно», – заявил Дубравка в интервью Sport SK.

Летом Дубравка перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды с правом выкупа из «Ньюкасла». Словенец исполняет роль второго номера в стане «красных дьяволов», подменяя основного голкипера Давида де Хеа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Мартин Дубравка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
20 Сентября 2022 в 17:19
На скамейке ещё наговоритесь... Хе-хе...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Сентября
16:46 · Англия. Премьер-лига
Снейдер негативно охарактеризовал Бенитеса, как тренера и человека
16:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Рамуша в январе
15:44 · Англия. Премьер-лига
Дубравка рассказал о том, как Роналду помог ему адаптироваться в «МЮ» 1
15:13 · Англия. Премьер-лига
Бенитес: Мне было сложно в «Эвертоне» из-за связи с «Ливерпулем»
14:30 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк не боится получить травму перед чемпионатом мира
14:17 · Англия. Премьер-лига
​Жезус нарушил молчание по поводу невызова в сборную Бразилии
13:30 · Англия. Премьер-лига
Романо не исключает уход Роналду из «МЮ» январе 1
12:56 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Не думаю, что Осимхен в январе перейдёт в «МЮ»
12:51 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер: «В прошлом сезоне брат заставил меня выложиться на максимум в матче «Реалом», чтобы показать свой уровень»
12:47 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш рассказал об излишней критике его игры
12:23 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш: «Тен Хаг привнёс в «МЮ» дисциплину, которой нам не хватало»
12:15 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» летом хотел подписать Гакпо вместе с Антони
11:29 · Англия. Премьер-лига
Салиба рассказал о карьере в «Арсенале»
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Зальцбург» хочет получить от «Челси» компенсацию за Фройнда
11:01 · Англия. Премьер-лига
Дуглас Луис может оказаться в лондонском клубе, речь не об «Арсенале»
Все новости
Рекомендуем