Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мама Роналду рассказала, в какой команде хотела бы увидеть сына перед своей смертью

29 Сентября 2022 • 11:54 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
1 1.35 X 5.60 2 7.80
02.10 16:00

Мария Долорес Авейру, мать великого футболиста Криштиану Роналду, рассказала, в каком клубе хотела бы видеть сына перед смертью.

«Я сказала ему: «Сын, прежде чем я умру, я хочу еще раз увидеть тебя в футболке «Спортинга», – заявила Авейру изданию Nova Genta. По её словам, такой переход может осуществиться уже следующим летом.

Если сам Роналду не решится вернуться на родину, то, по мнению матери игрока, в «Спортинге» окажется старший сын Криштиану. По словам Марии, подросток в своём возрасте выступает не хуже, чем сам Роналду.

Напомним, что великий нападающий покинул лиссабонский клуб в 2003 году. Следующими местами работы Криштиану стали «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Спортинг Лиссабон Мария Долорес Авейру
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
29 Сентября 2022 в 12:24
А сестрёнка потдерживает мать "воина"?... А-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
12:27 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои – о возвращении в «Челси» в январе: «От меня ничего не зависит»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Мама Роналду рассказала, в какой команде хотела бы увидеть сына перед своей смертью 1
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока сборной Испании
11:44 · Англия. Премьер-лига
Парти будет готов сыграть с «Тоттенхэмом»
11:37 · Англия. Премьер-лига
Главный физиотерапевт «Челси» уволен после 17 лет в клубе
11:25 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Магуайр является одним из двух-трёх лучших центральных защитников сборной Англии»
10:59 · Англия. Премьер-лига
Хадсон-Одои рассказал, чего хочет достичь в «Байере»
10:41 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» вернётся за Луисом в январе
09:55 · Англия. Премьер-лига
Анри: «ВАР убивает радость от игры» 1
09:45 · Англия. Премьер-лига
Гордон прокомментировал несостоявшийся переход в «Челси»
09:29 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» выдвинул ультиматум Мойесу
09:21 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва: «Неймар - волшебник на поле»
08:53 · Англия. Премьер-лига
«Челси» повесил ценник на Пулишича
08:10 · Англия. Премьер-лига
Роналду прибегнул к помощи психолога 2
07:49 · Англия. Премьер-лига
Роналду мог стать игроком «Милана», но трансферу помешал Леау 3
Все новости
Рекомендуем