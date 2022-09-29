Мама Роналду рассказала, в какой команде хотела бы увидеть сына перед своей смертью

Мария Долорес Авейру, мать великого футболиста Криштиану Роналду, рассказала, в каком клубе хотела бы видеть сына перед смертью.

«Я сказала ему: «Сын, прежде чем я умру, я хочу еще раз увидеть тебя в футболке «Спортинга», – заявила Авейру изданию Nova Genta. По её словам, такой переход может осуществиться уже следующим летом.

Если сам Роналду не решится вернуться на родину, то, по мнению матери игрока, в «Спортинге» окажется старший сын Криштиану. По словам Марии, подросток в своём возрасте выступает не хуже, чем сам Роналду.

Напомним, что великий нападающий покинул лиссабонский клуб в 2003 году. Следующими местами работы Криштиану стали «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Ювентус».

