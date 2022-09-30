Рэшфорд: «Очень важно, что Антони забил в дебютном матче против «Арсенала»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отметил, что новичку команды Антони было очень важно отметиться голом в своём дебютном матче против лондонского «Арсенала», который «красные дьяволы» выиграли на «Олд Траффорд» со счётом 3:1.

«Очень важно, что Антони забил в дебютном матче против «Арсенала». Он только пришёл в команду и отметился голом в таком важном матче, это придаст ему уверенности и поможет поскорее привыкнуть к новому окружению. Забитые голы являются лучшим лекарством, поэтому я очень рад за него», – цитирует Маркуса Рэшфорда официальный сайт «Манчестер Юнайтед».